Magazin Alişan, Buse Varol'un hediyesini bankadan yolladı

Alişan, Buse Varol'un hediyesini bankadan yolladı

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Alişan, Buse Varol'un hediyesini bankadan yolladı

Alişan 30 yaşına giren eşi Buse Varol'un doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı mesajla kutlamıştı. Karantina günleri nedeniyle hediye alamayan sanatçı, eşinin hediyesini cepten yolladı.

02 Nisan 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Alişan 30 yaşına giren eşi Buse Varol’a karantina günleri nedeniyle hediye alamadı. Hediye parasını cep telefonunu kullanarak eşinin banka hesabına yolladı. Buse Varol “Karantinadaki 18’inci günümüz. Dışarı adım atmadığımız için Alişan böyle bir jest yaptı. Eşimin hediyesi cepten geldi” dedi.

'Seni çok seviyorum kadınım'

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı’nın 35’inci doğum gününü Instagram’da şu sözlerle kutladı:

“Beraber yaşlanacağız, inşallah. İyi ki doğdun, iyi ki kızımızın annesi sensin. Seni çok seviyorum kadınım.”

Şükran Ovalı yakınlarına “Hediye istemem, bir şey göndermeyin. Onun yerine yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşalım” dedi.

Tohum Otizm Vakfı’na bağış

34 yaşına giren Özge Özpirinçci ise arkadaşlarından hediye yerine Tohum Otizm Vakfı’na bağış yapmalarını istedi.

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