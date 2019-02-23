Alişan-Demet Akalın barışında yeni gelişme!

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programında 6 yıllık küslüklerine son veren Demet Akalın ile Alişan, barışı sosyal medya hesaplarına da yansıttı

23 Şubat 2019, Cumartesi 12:08
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Alişan-Demet Akalın barışında yeni gelişme!

Yıllar sonra '2. Sayfa' programında karşı karşıya gelen Alişan ile Demet Akalın buzları eritti.

TAKİBE TAKİP

6 yıllık küslüklerini bitiren ikili, bu barışı sosyal medya hesaplarına da yansıttı. Ünlü şarkıcılar, birbirlerini takibe aldı.


Haberin fotoğrafları için tıklayınEce Erken, Alişan'ı Demet Akalın ile barıştı diye takipten çıkardı

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