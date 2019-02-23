Alişan-Demet Akalın barışında yeni gelişme!
Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programında 6 yıllık küslüklerine son veren Demet Akalın ile Alişan, barışı sosyal medya hesaplarına da yansıttı
Yıllar sonra '2. Sayfa' programında karşı karşıya gelen Alişan ile Demet Akalın buzları eritti.
TAKİBE TAKİP
6 yıllık küslüklerini bitiren ikili, bu barışı sosyal medya hesaplarına da yansıttı. Ünlü şarkıcılar, birbirlerini takibe aldı.
Haberin fotoğrafları için tıklayınEce Erken, Alişan'ı Demet Akalın ile barıştı diye takipten çıkardı