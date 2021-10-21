Alişan ekrana dönüyor! Yeni kanalı belli oldu

Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş (38), koronavirüse yenilmişti. Konser programlarına bile çok sonra başlayan Alişan, yeni projesi ile hayranlarını sevindirdi.

TRT İLE ANLAŞTI

Alişan, TRT ekranlarında hafta içi her sabah İyi Fikir adlı programı sunacak. Alişan son olarak Star TV'de ekrana getirilen Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programda sunuculuk yapmıştı.