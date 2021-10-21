Alişan ekrana dönüyor! Yeni kanalı belli oldu
Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybetmesinin ardından büyük üzüntü yaşayan Alişan, toparlanmaya başladı. Son olarak Star TV'de ekrana getirilen Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programını sunan ünlü şarkıcı, İyi Fikir adlı program için TRT ile anlaştı.
21 Ekim 2021, Perşembe 20:22 Son Güncelleme:
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Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş (38), koronavirüse yenilmişti. Konser programlarına bile çok sonra başlayan Alişan, yeni projesi ile hayranlarını sevindirdi.
TRT İLE ANLAŞTI
Alişan, TRT ekranlarında hafta içi her sabah İyi Fikir adlı programı sunacak. Alişan son olarak Star TV'de ekrana getirilen Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programda sunuculuk yapmıştı.
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