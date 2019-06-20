Alişan için 100 kişilik parti verdi

Şarkıcının doğum günü için Beylerbeyi’ndeki villalarının bahçesinde 100 kişilik parti organize etti. Çağla Şıkel, Demet Akalın, Fatih Ürek gibi dostlarını karşısında gören Alişan çok şaşırdı.

Buse Varol eşine olan duygularını şöyle dile getirdi:

“Gönlüm isterdi ki 30’lu yaşlarda tanıyayım seni. Ama seni yaşamak, tanımaktan daha güzel sevgilim. Bana aşkı yaşattın. Kalbin hep böyle yumuşacık, merhametli ve aşk dolu kalsın. Seni çok seviyorum evimin direği.” 43 yaşına basan Alişan, Buse Varol’dan 14 yaş büyük.

Hakan KIRARSLAN/ POSTA