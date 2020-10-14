Alişan ile Buse Varol bebeklerinin ismini açıkladı

Alişan ile Buse Varol çiftinin ikinci bebeğinin ismi belli oldu. Kız bebek bekleyen ikili, Star TV'de hafta içi her sabah canlı yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında bebeklerinin isminin Eliz olacağını ifade etti.

Çift doğumun ise şubat ayında gerçekleşeceğini dile getirdi.







