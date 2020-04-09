Alişan, karantinadan sonra yapacağı sürprizi hayranlarıyla paylaştı
Buse Varol ile mutlu bir evliliği olan Alişan, karantina günleri bittikten sonra ilk konserinde çocuk şarkısı söyleyecek.
09 Nisan 2020, Perşembe 22:59 Son Güncelleme:
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Buse Varol ile mutlu bir hayat sürdüren Alişan, oğlu Burak ile fotoğrafını paylaştı. Alişan, hayranlarına bir de sürpriz yaptı. Instagram'dan paylaştığı fotoğrafına "Karantina’dan sonra yapacağım ilk konserde repertuvarda en az 3 çocuk şarkısı var..😂Anne babalar bir çocuk şarkısı yazıp etiketleyin, bakalım sizin çocuk şarkılarınız neler? :) Benim favorim Karpuz adam ve sar makarayı" notunu düştü.