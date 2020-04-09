Alişan, karantinadan sonra yapacağı sürprizi hayranlarıyla paylaştı

Buse Varol ile mutlu bir hayat sürdüren Alişan, oğlu Burak ile fotoğrafını paylaştı. Alişan, hayranlarına bir de sürpriz yaptı. Instagram'dan paylaştığı fotoğrafına "Karantina’dan sonra yapacağım ilk konserde repertuvarda en az 3 çocuk şarkısı var..😂Anne babalar bir çocuk şarkısı yazıp etiketleyin, bakalım sizin çocuk şarkılarınız neler? :) Benim favorim Karpuz adam ve sar makarayı" notunu düştü.





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