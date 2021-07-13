Magazin Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi

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Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi

Şarkıcı Alişan'ın koronavirüse yakalanan kardeşi Selçuk Tektaş, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınmıştı. Önceki gece eşi Buse Varol ile hastane önünde bekleyen Alişan, "Tek isteğimiz dua etmeniz" dedi.

13 Temmuz 2021, Salı 08:25 Son Güncelleme:
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21 gün önce koronavirüse yakalanan Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın durumu ciddiyetini koruyor. Önceki gece Maslak Acıbadem Hastanesi'nde görütülenen Alişan, eşi Buse Varol ve arkadaşları ile müjdeli haberi beklemeye devam ediyor.

'TEK İSTEĞİMİZ DUA'

Alişan ve eşi hiçbir şekilde görüntü vermek istemezken, ünlü şarkıcı, "Arkadaşlar bizi mazur görün sizden tek isteğimiz dua etmeniz" dedi.

NE OLMUŞTU? 

21 gün önce Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Durumu ağırlaşınca Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakıma alınan ve entübe edilen 41 yaşındaki Tektaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Tektaş'ın yengesi Buse Varol'dan yeni bir paylaşım geldi. Varol, yaptığı paylaşıma "Bir pazartesi daha… Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah" notunu düştü.

İKİ KIZ BABASI

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumlu. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlendi ve şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapıyor.

YAŞAR İPEK ZİYARET ETTİ 

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda fantezi müziğinin ünlü isimlerinden Yaşar İpek, meslektaşı Alişan'ı ve koronavirüse yakalandıktan sonra durumu kritik olan sanatçının kardeşi Selçuk Tektaş'ı ziyaret etmişti.


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