Alişan kaza yaptığı otomobilini 1 hafta önce satmak istemiş

Alişan, “Hava yastıkları açılınca ailece öldük, bu da bizim tabutumuz diye düşündüm. Marianne artık ömrünün sonuna kadar bizimle. Maddi-manevi hep yanındayım” dedi.

Kurban kestirdiler

Olayın şokunu hâlâ atlatamayan Buse Varol da kazadan sonra ilk iş olarak karnındaki bebeğine bir şey olup olmadığını sordu. Hastanede kalp atışlarını duyunca ağlamaya başladığını söyledi. Alişan 5, eşi 3 kurban kestirdi. Çocuk Esirgeme Kurumu ve Darülaceze’ye bağışta bulundular.

Bu arada kazadan bir hafta önce Alişan’ın cipini internet sitesinden 1 milyon 250 bin TL’ye satışa çıkardığını ama 150 bin lira eksik verilince vazgeçtiği ortaya çıktı.

Alişan bu olaydan 3 ders çıkardığını söyledi:

1- Artık zor durumda olan herkesin maddi-manevi yardımına koşacağım.

2- Artık asla hızlı araba kullanmayacağım.

3- Arada bir ehliyet kemerini çıkartıyorum, bundan sonra tövbe!







