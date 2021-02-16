Magazin Alişan: Kız babası olmak kolay değil!

Alişan: Kız babası olmak kolay değil!

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Alişan: Kız babası olmak kolay değil!

İkinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan şarkıcı Alişan, kızı Eliz ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. 44 yaşındaki Alişan'ın "Kız babası olmak kolay değil!" notunu düştüğü gönderiye beğeni yağdı.

16 Şubat 2021, Salı 13:11 Son Güncelleme:
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2018 yılında dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, 10 gün önce ikinci kez anne-baba oldu. 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, bu kez kızlarına "Eliz" adını verdi.

Sevincini takipçileriyle paylaşmaya devam eden Alişan, Eliz ile birlikte çekilen yeni karesini Instagram hesabından yayınladı.

Ünlü şarkıcının "Kız babası olmak kolay değil" notunu düştüğü gönderi kısa sürede 153 binden fazla beğeni aldı. 44 yaşındaki Alişan, paylaşımına nazar boncuğu emojileri eklemeyi de ihmal etmedi.

'Geldi babasının aşkı'

Doğuma girerek eşini yalnız bırakmayan Alişan, mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirmişti.

Bu kareyi Instagram'dan yayınlayan ünlü şarkıcı, gönderisine, "Geldi babasının aşkı, geldi. Şükür..." notunu düşmüştü.

'Bakmaya bile kıyamıyorum'

Buse Varol, doğum sonrası duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

"Allah annelik duygusunu ikinci kez yaşattığı için ne kadar şükretsem az... Tarifi olmayan ne güzel duygular yaşadık... Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. Hayattaki en büyük şansım Alişan gibi bir eşe sahip olmak.

Mükemmel bir koca ve mükemmel bir babasın sen. Dünyaya hoş geldin kızım. Tüm güzellikler seninle olsun. Bakmaya bile kıyamıyorum sana. Ayrıca Burak gibi bir ağabeyin olduğu için çok şanslısın Eliz..."

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