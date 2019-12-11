Alişan: Oğlum tam bir görev adamı
Şarkıcı Alişan, geçtiğimiz yıl mayıs ayında oyuncu Buse Varol ile evlenmişti. Çiftin bebekleri Burak, 13 Şubat'ta dünyaya gelmişti. İkili, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından yayınlamayı ihmal etmiyor.
Alişan, oğlu Burak ile banyo öncesinde yaşadığı eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, oğlunun emekleyerek banyoya gittiği videoyu sosyal medya hesabından "Tam bir görev adamı oğlum" notuyla yayınladı.
Burak'ın sevimli görüntüsü, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
https://www.instagram.com/p/B55nC_Olo3n/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading