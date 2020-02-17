Mekan çocuklar için adeta oyun bahçesine dönüştürülmüştü. Mickey Mouse’lu oyun alanları, kaydırak, langırt, boğa güreşi ve animatörleri görenler gözlerine inanamadı. “Alişan oğluna değil, kendine parti düzenlemiş” diye espri yapıldı. Çift sahneye çıkarak oğulları için yaptıkları şarkıyı seslendirdi. Partiye Demet Akalın’ın hediyesi damga vurdu. Popçu, ‘yeğenim’ dediği Burak’a beşibiryerde takmakla kalmadı. Dadısı Maria’ya tektaş armağan etti. Şaşıran Maria, Demet’e defalarca teşekkür etti.

Partideki Çağla Şıkel de değişen hayatını anlattı:

“Babamın ölümünden sonra hayatım daha farklı oldu. Bir erkek için üzülmenin çok boş olduğunu anladım. Tabii ki gençtik, aşık olduk, üzüldük. Hepsi birer tecrübeydi. Yaşadığım tüm kötü anılara teşekkür etmeyi öğrendim. Kimsenin hayatıma dahil olmasını istemiyorum. Zaten çok az kişiyle görüşmeye karar verdim. Bu dakikadan sonra herhangi bir aşk yaşamam. Hoşlandım diye beraber olamam. Biriyle el ele çıkmak için büyük aşk lazım.”

Demet Akalın habercilere şöyle söyledi:

“Alişan, Kylie Jenner’ın kızı Stormy’nin partisini gölgede bırakmış. Benim seneye bunu geçmem lazım”

Demet Akalın kızı Hira’ya 6. yaş gününde 270 bin TL’lik VİP minibüs almıştı.

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