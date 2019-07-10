Yaz tatillerini Çeşme’de geçiren Alişan ve Buse Varol, önceki akşam Alaçatı’daki Limon Köyiçi adlı mekana uğradı. Ancak içeride Alişan’ın eski nişanlısı Eda Erol da vardı.

GÖRMEZDEN GELDİLER

Çift, bu tesadüf yüzünden eğlence planlarını değiştirmektense, kendilerinden sadece iki masa ileride olan Erol’u görmezden gelmeyi tercih etti.

ESKİ NİŞANLIYA SIRTINI DÖNDÜ

Alişan, göz teması kurmamak için gece boyunca eski nişanlısının bulunduğu masaya sırtı dönük halde durdu. Eda Erol’un varlığının farkında olduğu anlaşılan Buse Varol ise sık sık eşine sarılarak dans etti. Bu arada Eda Erol’un birkaç kez dönüp arkasına bakması, bu karşılaşmaya tanık olanların gözünden kaçmadı.



