İkili dün akşam baş başa yemeğe çıktı. Buse Varol, geceden fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

'Hayatımda tanımaya doyamadığım, ruhdaşım'

Buse Varol fotoğrafların altına "Bu gece 2. yılımız bitti, 3. yılımıza giriyoruz... Daha yolun çok başındayız ama ben o yolun sonuna kadar elimi bırakmayacağını biliyorum... Hayatımda tanımaya doyamadığım, ruhdaşım... İyiki sen..." notunu düştü.

'Allah gönderdi seni bana'

Alişan ise "Allah gönderdi seni bana... Emanetsin bana sen... Seni çok seviyorum aşkım..." notunu paylaştı.

Buse Varol eşine 2. yıl dönümü hediyesi olarak çiçek ve mont aldı. Alişan ise Buse Varol'a köpek aldı.





Bu haberi de okudular Alişan'dan eşi Buse Varol'a 600 bin TL’lik yeni hediye