Magazin Alişan 'Velilerden tepki gördü' haberine isyan etti!

Alişan 'Velilerden tepki gördü' haberine isyan etti!

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Alişan 'Velilerden tepki gördü' haberine isyan etti!

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, kendisine emanet edilen yeğenlerine kol kanat germeye devam ediyor. Alişan hakkında çıkan son haberlere isyan etti.

17 Ekim 2021, Pazar 13:53 Son Güncelleme:
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Alişan, geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın çocuklarına sahip çıkıyor. Ünlü şarkıcı, yeğenlerini okuldan bile almaya kendisi gidiyor. Ancak Alişan'ın geçtiğimiz günlerde okul önündeki bir hareketinin, diğer velilerin tepkisine neden olduğu iddia edildi.

Park sorunu yüzünden gerilim yaşandığı iddiası sonrası Alişan isyan etti. Alişan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ne kadar büyük bir haber, ne kadar büyük bir yanlış, Alişan yeğenlerini almaya gitmiş de özel park yeri kullanmış!!! Herkesin her gün park ettiği yere boş diye park etmeye çalışmak büyük bir ayrıcalık ve yasadışı bir şey! Gerçekten bunu haber yapmakta büyük bir haber başarısı!!! Bu mübarek Kandil günü bunu haber yapıp altına da vicdandan, merhametten, nasibini almamış herkesi Allah’a havale ediyorum. Biz acımızı sarmaya çalışıyoruz lütfen beni ve ailemi rahat bırakın.

Ben ne kimseden ayrıcalık ne de başka bir şey istiyorum. Ne özel park alanım var ne de şoförüm. Sadece amacım yeğenlerimi okuldan almak her anne babanın yaptığı gibi. Ben kardeşimi kaybetmişim acıların en büyüğünü yaşamışım, yapacağınız hiçbir şey beni yaralamaz üzmez. Ama bu kadar merhametten, anlayıştan yoksun insan olması!"



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