Oyuncu Buse Varol ile şarkıcı Alişan, Mayıs 2018'de nikah masasına oturdu. Çift, Şubat 2019'da da ilk bebekleri Burak'ı, geçtiğimiz hafta ise kızları 'Eliz'i kucaklarına aldı.

İkinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Alişan ve Buse Varol, bebeklerinin ilk karelerini sosyal medya hesaplarından yayınladı. Büyük ilgi gören karelere çiftin takipçilerinden 'maşallah' ve 'hayırlı olsun' yorumları yağdı.

'Her evlat başka bir sevgi'

Kızı ve eşi ile birlikte çekilen ilk karesini de yayınlayan Alişan, gönderisinde; "Her evlat başka bir sayfa, başka bir sevgi, başka bir yolculuk... Allah’ıma şükürler olsun ki bana bu mutluluğu ikinci kez yaşamayı nasip etti... Arayan ve iyi dileklerde bulunan herkese teşekkür ederiz" demişti.

563 bin TL

Takvim'in haberine göre; evlilikleri ile magazin dünyasının örnek çifti olarak gösterilen ikiliden Alişan, eşi Buse Varol Tektaş'a, unutamayacağı bir hediye almış. Oğlu Burak'ın doğumundan sonra eşine lüks bir cip hediye eden Alişan, bu kez ise Buse Varol'un ayaklarını yerden kesmiş. Usta şarkıcı, eşine, 80 bin dolar değerinde yani yaklaşık 563 bin TL ödeyerek tektaş yüzük hediye etmiş.

Ünlü şarkıcı, bir erkek çocuğu dünyaya getiren eşine 600 bin TL değerindeki bu cipi hediye etmişti.



