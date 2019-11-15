Alişan'dan Mahsun Kırmızıgül'e: Yine ortalık karışacak
Alişan, Şubat 2019’da doğan oğlu Burak ile önceki gün Nişantaşı’ndaydı.
Güzel havanın tadını çıkaran türkücü, yeni bir şarkı aradığını ve meslektaşlarının iyi bir esere dünyanın parasını verdiğini söyledi. Sonra söz döndü dolaştı yaklaşık 20 yıldır dargın olduğu Mahsun Kırmızıgül’e geldi.
Açtı ağzını, yumdu gözünü
Habercilerin “Müzik hayatına geri dönüyormuş, ne düşünüyorsunuz?” sorusuna önce yanıt vermek istemedi. Sonra dayanamayıp açtı ağzını, yumdu gözünü.
'Onunla hiçbir zaman ağabey-kardeş olmadık'
Alişan şunları söyledi: “Sevmediğim için hakkında konuşmak istemiyorum aslında. Ama Mahsun çok döndüğü için her yere dönebilir. Yarın sinemaya, ertesi gün başka yere. Baktı para yok, hop yine döner. Onunla hiçbir zaman ağabey-kardeş olmadık”
'Beni tehdit etmişti'
Alişan daha önce Mahsun Kırmızıgül için “Benim hayatımda hiçbir yeri yok. Ne sevgi duyarım, ne saygı. Zamanında beni, hayranlarını üzerime salmakla tehdit etmişti” demişti.
Ali Keser/ POSTA
Bu haberi de okudularMahsun Kırmızıgül 13 yıl sonra dönüyor
Bu haberi de okudularAlişan'dan Sinan Akçıl'a: Sesi beni duygulandırmıyor