Alişan'dan takipçisine olay yanıt: Siz sünnetsiz kullanıyorsunuz sanırım
13 Şubat'ta dünyaya gelen Alişan'ın oğlu Burak, sünnet oldu. Alişan, bir takipçisinin ''sünnet cahilliktir'' yorumuna verdiği cevapla olay oldu
Türkücü Alişan ve oyuncu Buse Varol'un yeni doğan bebekleri Burak, bugün sünnet oldu.
Geçen günlerde Alişan'la barışan Demet Akalın da çiftin yanına giderek Burak bebeğin sünnetinden paylaşım yaptı: ''Paşam erkekliğe ilk adımı atıyor. Kurban olurum.''
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Bu paylaşıma bir sosyal medya kullanıcısı şu sözlerle tepki gösterdi: ''Bu devirde halen sünnet yaptırıyorsanız ve bunun adına erkekliğe adım diyorsanız bu sadece bilgisiz hatta cahil olduğunuzun ispatıdır. Beyninizi kullanın lütfen."
"SİZ SÜNNETSİZ KULLANIYORSUNUZ SANIRIM"
Alişan ise takipçiye şu yanıtı verdi: "Aaa cahilliğimize verin lütfen. Siz sünnetsiz kullanıyorsunuz sanırım. İyi günler hanımefendi"