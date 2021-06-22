Magazin Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yoğun bakımda!

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yoğun bakımda!

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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yoğun bakımda!

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş, Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı.

22 Haziran 2021, Salı 16:16 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz aylarda kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez baba olmanın sevincini yaşayan Alişan, kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ın koronavirüs olmasıyla sarsıldı. Durumu ağırlaşan ve solunum zorluğu çeken Selçuk Tektaş, yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. Alişan, kardeşinin kaldırıldığı hastaneden bir an olsun ayrılmıyor.

Maslak'ta özel bir hastanede tedavi olan Selçuk Tektaş'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

12 Mayıs'ta kardeşinin doğum gününü Instagram hesabından kutlayan ünlü şarkıcı, "Eliz'le Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar. Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gurulandırdığın için biz de çok şanslıyız. Seni çok seviyorum kardeşim" ifadelerini kullanmıştı.

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