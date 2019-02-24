Demet Akalın ile Alişan'ın arasından 2012'ye kadar su sızmıyordu. Alişan Twitter'a ''Sen şeytansın. Allah ıslah etsin'' yazınca kıyamet kopmuş, Demet Akalın, ''Beyinsiz, hayatımdan çık'' karşılığını vermişti.

Kavgaya Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt da karışmış, ''Alişan bizim evlenmemizi istemedi, tek başına çıksın karşıma'' diyerek meydan okumuştu.

Geçen eylülde kavga yeniden alevlenmiş; Alişan, ''İçindeki pislik bitmemiş, barışmak için zeytin tarlası yetmez'' açıklamasını yapmıştı. Demet de ''Hâlâ bıraktığım yerde. Bir arpa boyu yol kat edememiş'' diyerek kızmıştı.

Demet ile Alişan geçen cuma günü Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa'ya telefonla bağlanınca aradaki buzlar erimişti. Barışa vesile; Alişan'ın 9 günlük oğlu Burak olmuştu.

''ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ZİYARETLERİNE GİDECEĞİM''

Alişan ile barışmalarının sorulması üzerine Demet Akalın, "Çok güzel oldu, eski dostum zaten. İyi oldu" demekle yetindi.

Bir muhabirin "Beşi bir yerde gitti o zaman" demesi üzerine kahkaha atan Demet Akalın, "Üstümüze düşeni yaparız. Allah'a şükürler olsun. Önümüzdeki hafta ziyaretlerine gideceğim" dedi. (Milliyet)