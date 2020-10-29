Yemek Tatar mutfağından gelen lezzet: Alişke çorbası tarifi

Tatar mutfağından gelen lezzet: Alişke çorbası tarifi

Yemek

Tatar mutfağından gelen lezzet: Alişke çorbası tarifi

Eşkişehir'in Tatar mutfağından gelen alişke çorbası tarifi kendine hayran bırakacak lezzettle bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için alişke çorbası tarifi arıyor ya da alişke çorbası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Alişke çorbası yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

29 Ekim 2020, Perşembe 09:53 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz tam bir kış çorbası olan alişke çorbası tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için alişke çorbası tarifi arıyor ya da alişke çorbası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Alişke çorbası yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

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Alişke çorbası tarifi

Alişke çorbası malzemeleri

  • 350 gram tavuk göğsü
  • 1 adet patates
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet domates
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 litre sıcak su
  • Tuz

Hamuru için

  • 1 yemek kaşığı un
  • Yarım su bardağı su
  • 1 çay kaşığı tuz

Terbiyesi için

  • 1 adet yumurta
  • Yarım limonun suyu

Alişke çorbası yapılışı

Tavuğu küçük kuşbaşı halinde doğrayın. Patatesi soyup küçük küpler halinde doğrayın. Soğanı da yemeklik doğrayın. Tereyağını tencerede kızdırıp soğanları birkaç dakika kavurun. Tavukları ekleyip bir iki kez çevirdikten sonra kapağı kapalı halde 10 dakika kadar pişirin. Patatesleri ilave edip karıştırdıktan sonra 6-7 dakika daha pişirin. Bu esnada domatesi rendeleyin ve tuzla birlikte tencereye ilave edin. Suyu da ekleyip çorbayı kaynamaya bırakın. Ayrı bir yerde unu yarım su bardağı suyla açın. Tuzu da ekleyip karıştırarak hamur haline getirin. Hamurdan çay kaşığı ile alıp kaynayan çorbaya atın. Pişen hamurlar 5-6 dakika içinde suyun üzerine çıkacaktır. Hamurlar yüzeye çıkana kadar çorbayı karıştırmayın. Diğer yanda yumurtayla limon suyunu çırpıp çorbanın suyuyla ılıştırın. Ardından terbiyeyi çorbaya ekleyin. Bir taşım daha kaynattığınız çorbayı ocaktan alıp 5 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

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