Alışveriş Kredisi hakkında merak edilenler

Özellikle daha rahat bir şekilde alışveriş yapabilmek için son dönemlerde alışveriş kredisi dikkatleri üzerine topladı. Kredi kartını kullanmak istemeyen ya da daha fazla taksit yapmak isteyen kişiler için, önemli bir avantaj olarak değerlendirilmektedir.

Alışveriş Kredisi nedir?

Alışveriş kredisi, son dönemde popüler olan uygulama, bankalar ile alışveriş siteleri arasındaki yapılan anlaşmalarla karşımıza çıkan bir kredi seçeneğidir. Kredi kartı için yapılan taksit sınırlama düzenlemesinden sonra, alışveriş kredisi vatandaşa umut oldu.

Alışveriş kredisi, alışveriş sonrası taksitlendirme yaparken, mağaza ile anlaşmalı bankalar kapsamında hızlı bir şekilde kredi kullanılabilmesini sağlayan bir sistemdir. Bu sistemle, ürün satın alırken ödemenizi bankadan o an çekeceğiniz kredi ile yapmanız mümkün oluyor.

Verilen kredi sadece ilgili ürün içindir ve bu doğrultuda amaca uygun kullanılır.

Alınan alışveriş kredisi hem peşin olarak hem de taksit şeklinde kullanılabilmektedir.

Tabii bu kredi anlaşmalı bankalar kapsamında alınır ve belli oranda faizi bulunur.

Alışveriş kredisi miktarı bankadan bankaya göre değişiklik göstermekle birlikte genellikle 750 TL ile 15.000 TL arasında olup vade de tüm bireysel kredilerde olduğu gibi maksimum 36 ay ile sınırlandırılmıştır.

Alışveriş Kredileri ile Neler Satın Alınabilir?

Birçok farklı marka üzerinden ya da bankaların anlaşmalı olduğu e - ticaret siteleri kapsamında alışveriş yapılabilmektedir. Bu bağlamda teknolojik ürünlerden gıda ürünlerine, beyaz eşyadan akla gelebilecek birçok ürün için alışveriş kredisi kullanılabilmektedir. Aynı zamanda market alışverişi de yine bu kapsam dahilinde kullanım imkanı tanır.

Özellikle çok pahalı olan teknolojik ürünler açısından alışveriş kredisi yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bunlar arasında cep telefonları, televizyonlar, beyaz eşyalar ya da tablet gibi daha sayısız ürün yer alıyor. Hem birebir olarak fiziki alışveriş mağazaları üzerinden hem de e-ticaret siteleri kapsamında alışveriş kredisini kullanmak mümkün. Böylece daha uzun vadede taksitlendirme yaparak birçok ürün güvenli bir şekilde satın alınabilir.

Alışveriş kredisi kimlere çıkar?

Alışveriş kredisi nasıl çıkar? Kredi kartı için geçerli olan taksit sınırlama mevzuatı sonrasında, yüksek fiyatlı ürünleri anında nakit alma imkanı bulunmayan ya da nakit parasını elektronik, beyaz eşya gibi pahalı ürünlere bir anda vermeyi tercih etmeyen kullanıcılar satın almak istedikleri ürünler için alışveriş kredisi alabilir.

Alışveriş kredisi ile hangi ürünler alınabilir?

Alışveriş kredisi, sanal ticaret sitelerinden yapılan ürünlerde, market alışverişinde, teknolojik ürünlerin alım satımında, giyim ve kıyafet alışverişinde ve beyaz eşya gibi birçok ürüne yönelik alışveriş kredisi imkanız bulunmaktadır. Satın alma işlemi gerçekleştireceğiniz mağazaya mutlaka göz atın.

Alışveriş kredisinin avantajları ve şartları

Alışveriş kredisi alabilmek için kefile ihtiyacınız yoktur. Müşterisi olduğunuz bankadan alışveriş esnasında onay alabilirsiniz. Alışveriş kredisi kullanılabilmesi için kredibilitenize bakılır, bazı durumlarda reddedilebilir

Alışveriş kredisi işlemlerinizde kişisel bilgileriniz bankaların sisteminde bulunduğu için, işlem için sizden sadece kimlik doğrulaması alınacaktır. Farklı bir belgeye gerek olmaz.

Dosya masrafı ve sigorta zorunluluğu yoktur.

Alışveriş kredisi kullandırma koşulları tamamen banka ve anlaştığı kurumlarla alakalıdır. Her bankanın farklı avantajları olabilir.

Alışveriş kredisi ödemelerinizi diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi şubelerden, ATM’lerden ya da online bankacılık hizmetlerinden gerçekleştirebilirsiniz.



