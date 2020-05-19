Alışveriş oyunu

3 yaş ve üzeri

Çocuklar kendini büyük gibi hissetmeyi çok sever ve büyüklerin işini yapıyor olmaya bayılırlar. Bir çamaşır sepeti içerisine evde bulunan meyvelerden, sebzelerden, ambalajlı ürünlerden, kavanozlardan, kitaplardan koyup kağıtlardan para yaparak çocuğunuzdan bunları satın alabilirsiniz. Buradaki amaç sizin istediğiniz şeyi çocuğunuzun sepette bulabilmesi ve ürünün yüzeyini öğrenmesidir.

İşitsel farkındalık oyunlarıRenkleri tanıyorum