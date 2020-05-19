Alışveriş oyunu
Alfa kuşağı olarak adlandırılan yeni neslin hızlıca büyüdüğü bu dönemde, ebeveynler olarak daha çok duyusal ve zeka gelişimini destekleyen oyunlar oynamanın önemi artıyor. Evdeki eşyalarla oynayabileceğiniz alışveriş oyunu sayesinde çocuğunuzun duyularına harekete geçirmiş olacaksınız.
19 Mayıs 2020, Salı 17:12 Son Güncelleme:
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3 yaş ve üzeri
Çocuklar kendini büyük gibi hissetmeyi çok sever ve büyüklerin işini yapıyor olmaya bayılırlar. Bir çamaşır sepeti içerisine evde bulunan meyvelerden, sebzelerden, ambalajlı ürünlerden, kavanozlardan, kitaplardan koyup kağıtlardan para yaparak çocuğunuzdan bunları satın alabilirsiniz. Buradaki amaç sizin istediğiniz şeyi çocuğunuzun sepette bulabilmesi ve ürünün yüzeyini öğrenmesidir.