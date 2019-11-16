Alışveriş yaparken bakım da yaptırabilirsiniz

Güzellik ve kişisel bakımın değişmeyen adresi Watsons, profesyonel güzellik uzmanları tarafından uygulanan kalıcı ojeden maniküre, kaş ve makyaj uygulamalarından saç şekillendirmeye kadar birçok güzellik hizmeti sunduğu Beauty Studio by Watsons’ı tüketicileri ile buluşturdu.

İlk olarak Kanyon AVM’de bulunan Watsons mağazasında açılan Beauty Studio by Watsons, İzmir Kıbrıs Şehitleri mağazasında da hizmet vermeye başladı. Çok yakında Ankara’da da güzellik tutkunları ile buluşacak.

Fiyatları nasıl?

"İyi güzel de fiyatlar nasıl?" diye merak ettiyseniz. Onu da hemen söyleyelim; oje, kalıcı oje, nail art gibi uygulamalar 7.5 TL ile 60 TL; el bakım uygulamaları ise 5 TL ile 40 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Kaş ve yüz uygulamaları 7.5 TL ile 30 TL, makyaj uygulamaları 50 TL ile 250 TL, saç uygulamaları ise ortalama olarak 20 TL tutarındaki uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Ne çeşit uygulamalar yapılıyor?

"Güzellik ve bakım uygulamaları neler?" sorusunun cevabını da hemen verelim:

jel & Kalıcı Oje: Klasik oje sürme, kalıcı oje uygulama el, kalıcı oje uygulama ayak, kalıcı oje çıkarma işlemi, törpü + klasik oje sürme

Nail Art: Nail Art tek tırnak uygulama, kalıcı oje Metalik Glam Nail Art tüm tırnak uygulama, taş full tırnak uygulama, takma tırnak uygulama

El Bakımı: Spa manikür, SOS el bakımı, Törpü(El&Ayak)

Kaş & Yüz Uygulamaları: Kaş alımı, kaş tasarımı, dudak üstü alımı, çene alımı, yüz alımı

Makeup Studio Makyaj Uygulamaları: Günlük makyaj, gece makyajı, gelin makyajı, günlük takma kirpik uygulaması

Saç Uygulamaları: Düz fön, dalgalı – kırık fön, maşa, toplama, saç örgüsü, kısmi geçici renkli boya

Maske Uygulaması: Watsons mağazalarından alınan seçili maskelerde Watsons Güzellik Artisti tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır.







