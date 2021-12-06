Dünya Alışverişte maske takmayı unutan Danimarka Başbakanı, özür diledi

Alışverişte maske takmayı unutan Danimarka Başbakanı, özür diledi

Dünya

Alışverişte maske takmayı unutan Danimarka Başbakanı, özür diledi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag’da alışveriş yaptığı sırada maske takmadı. Maskesiz görülen Frederiksen, sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı.

06 Aralık 2021, Pazartesi 10:26 Son Güncelleme:
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 4 Aralık’ta sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı.

Başbakan Frederiksen mesajında, "Dün Kopenhag'da bir mağazadayken maske takmayı unuttum. Yeni kurallar getirildikten sonra bunu yapmayı unuttum. Bir vatandaş filme aldığı için haber oldu. Bunun hepimizin başına gelebileceğini biliyorum, sadece benim değil. Bu yüzden elbette özür diliyorum ve virüsün yayılmasını durdurmak için yaptığımız her şey için herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.

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