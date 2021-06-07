Alışverişte zaaflar kişiliği ele veriyor

MAKYAJ VE BAKIM MALZEMESİ: Cosmetic Science dergisinde yayınlanan bir araştırmada, özgüven eksikliği yaşayanların makyaj harcamalarında dengesizlik olduğu ortaya konmuştu.

TASARIM ÇANTA: Sosyal konumuyla ilgili endişeleri ve aşk hayatında güven sorunları olanların lüks çanta alma eğilimi yükseliyor.

LÜKS KIYAFET: Psikolog Sarah Gregg, giyilmeyecek kadar çok kıyafet sahibi olan ve lüks kıyafete para harcayan kişinin fantezi dünyasında yaşadığını, gerçeklikle bağlantısının zayıf olduğunu söylüyor.

TEKNOLOJİK CİHAZ: Hayatta kendini istediği konumda bulmayanlar daha çok teknolojik cihaz almaya yatkın oluyor. Telefon modelleri güncellendikçe özgüvenleri de güncelleniyor.

AYAKKABI: Psikoterapist Diana Parkinson, ayakkabı düşkünlüğünü ‘divalık sendromu’yla açıklıyor. Ayakkabı bir kişiyi ince, uzun ve daha havalı gösterebilen tek ürün. Mağazalarda heykel gibi sergilenmeleri, giyen kişinin kendisini diva olarak görme algısını güçlendiriyor.

PARFÜM: Tel Aviv Üniversitesi’ndeki araştırmaya göre depresyonu, istenmeyen duyguları parfümle bastırmak daha kolay hale geliyor. Çünkü koku duyusu, ruh halini doğrudan etkiliyor.

EV EŞYASI: Kontrol ihtiyacı arttıkça ev eşyası satın alma eğilimi artıyor. Özellikle pandemide eve taşınan hayatlar kontrolü kaybetme duygusunu tetiklediğinden ev eşyası satışları arttı. Ayrıca ev eşyaları serveti sergilemenin ve başkaları tarafından kabul görmenin bir yolu olarak görülüyor.

ÇOCUK EŞYASI: Suçluluk duygusunu bastırmak isteyenlerin çocuklar için kıyafet, oyuncak gibi ihtiyaç fazlası alışveriş yapma eğilimi artıyor. Çocuklar çok kolay mutlu olabildiği için bir başkasını mutlu etme ihtiyacını tatmin etmek isteyenler de çocuklar için servet harcayabiliyor.