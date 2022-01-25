Aliye’nin Meriç’i Emel Çölgeçen çok sevilen dizinin kadrosuna katıldı
Yıllar önce rol aldığı Aliye dizisinde canlandırdığı Meriç karakteriyle izleyicilerin kalbini fetheden Emel Çölgeçen Kanunsuz Topraklar dizisinin kadrosuna dahil oldu.
25 Ocak 2022, Salı 23:29 Son Güncelleme:
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Oyuncu Emel Çölgeçen, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği “Kanunsuz Topraklar"ın kadrosuna katıldı. Çölgeçen, Fox Tv'de yayınlanan dizide Mehveş karakterini canlandıracak.
Çölgeçen'in canlandıracağı Mehveş karakteri, Esra Bilgiç'in hayat verdiği Gülfem’in İstanbul’dan gelen teyzesi olarak izleyici karşısına çıkacak.
Başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Kaan Taşaner’in paylaştığı “Kanunsuz Topraklar”, yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00’de FOX’ta izleyicilerle buluşuyor.
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