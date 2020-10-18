Dünya Aliyev duyurdu: Tarihi köprüye Azerbaycan bayrağı dikildi

Aliyev duyurdu: Tarihi köprüye Azerbaycan bayrağı dikildi

Dünya

Aliyev duyurdu: Tarihi köprüye Azerbaycan bayrağı dikildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan askerlerinin tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı diktiğini açıkladı.

18 Ekim 2020, Pazar 16:19 Son Güncelleme:
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Aliyev, Twitter hesabından "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikti. Yaşasın Azerbaycan halkı. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

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İran-Azerbaycan sınırında Araz Nehri üzerinde yer alan ve 11. yüzyılda inşa edilen Hudaferin Köprüsü, Azerbaycan ordusunun kent merkezini ve bazı köylerini işgalden kurtardığı Cebrail ili sınırları içerisinde bulunuyor.

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