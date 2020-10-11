Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın sivilleri hedef almasına ilişkin, "Azerbaycan tarafı tüm bunlara layıkıyla cevap verecek" ifadesini kullandı.

Ermenistan'ın sivilleri hedef almasına ilişkin Aliyev açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Ermenistan ateşkesi ihlal etti ve Gence'deki sivillere roket attı. Bu bir savaş suçu ve Cenevre Sözleşmelerinin ağır bir ihlalidir.

Roket saldırısı Ermenistan'ın Vardenis bölgesinden yapıldı. Sonuç olarak 41 Azerbaycanlı sivil öldürüldü ve 200'den fazla kişi yaralandı. Ermeni tarafının amacı kurtarılan bölgeleri yeniden işgal etmektir.

Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliği suçlarından sorumludur. Azerbaycan tarafı tüm bunlara haysiyetle cevap verecek.

Rus arabuluculuğundaki görüşmelere saygısızlık ve Ermeni faşizminin bir başka tezahürü. Bu aşağılık işler Azerbaycan halkının iradesini asla bozamaz!







