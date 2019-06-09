Alkol alıp denize giren genci polisler kurtardı

Olay, Atakum ilçesi sahilde gece saatlerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Sunay G. (22) sahilde dolaştıktan bir süre sonra kıyafetleriyle birlikte denize girdi. Alkolün etkisiyle denizde dengesini kaybeden genç bir anda suların içerisinde çırpınmaya başladı. Çevredekilerin genci görüp ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamlar genci denizden çıkardı. Bilinci kapalı olarak denizden çıkarılan genç, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sunay G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan şahsın intihar teşebbüsünde bulunmak için de denize girdiği iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İHA



