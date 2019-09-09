Alkol, sigara, sağlıksız beslenme yumurta rezervlerini etkiliyor!

Kadınlarda yumurta rezervi zaten doğal yapısı gereği yaş ile birlikte menopoza kadar azalmakta. Yaş en önemli faktör olmakla beraber, özellikle son yıllarda çevresel faktörler de yumurta rezervlerinin azalmasına sebep oluyor. Bu durum, çocuk sahibi olmak isteyen pek çok çifti etkiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, günümüzde oldukça artan, hormonlu, genetiğiyle oynanmış sağlıksız besinlerin ve çevre koşullarının da yumurta rezervlerinin azalmasında etkili olduğunu belirtiyor.

YUMURTA REZERVİ TÜP BEBEK İÇİN DE ÖNEMLİ!

Halk arasında, kadınlarda yumurta rezervleri tükendiğinde tüp bebek bir çözüm gibi görülse de, durum böyle değil. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, tüp bebek tedavisi ve yumurta rezervleri arasındaki ilişkiyi şöyle açıklıyor: “Yumurta rezervleri tamamen tükendiğinde tüp bebek şansı da kalmıyor. Bu sebeple çocuk sahibi olmak isteyen adayların yumurtalık rezervlerinin durumunu öğrenmemiz ve gerekli testleri uygulamamız şart. Değerlendirmelerin sonucunda, yumurta rezervleri azalan anne adayının doğal yollarla gebe kalması da zorlaştığından, tüp bebek yöntemi en etkili çözüm oluyor. Üstelik bu konu sadece yaş ile alakalı değil. Bazı genetik veya çevresel faktörlerden dolayı, kadınlarda yumurta rezervi genç yaşta da azalabiliyor. Böyle bir durum tespit edildiğinde, yumurta rezervi azalan kadının ileride anne olmak isteme olasılığına karşı, yumurta dondurma işlemi uygulanıyor. Gereken durumlarda oldukça önemli bir işlem çünkü böylece yumurta rezervi gittikçe azalsa da, hastanın ileride anne olma hakkı saklı kalıyor. Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olabiliyor.”

ALKOL, SİGARA, SAĞLIKSIZ BESLENME YUMURTA REZERVLERİNİ ETKİLİYOR!

Yaş, genetik ve çevresel faktörlerin yanı sıra, kişinin yaşam tarzı da yumurta rezervinin durumunu belirliyor. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, sağlıklı bir yaşamın gebe kalmak ve sağlıklı bir gebelik süreci için önemini belirtiyor ve ekliyor: “Çocuk sahibi olmak isteyen adaylar için sağlıklı bir hayat tarzı benimsemek çok önemli. Kadınlardaki yumurta rezervleri fazla alkol kullanımına, sigaraya ve sağlıksız beslenmeye bağlı olarak azalıyor. Özellikle sigara kullanan kadınlarda, yumurta rezervleri oldukça olumsuz etkilendiğinden, doğal yollarla hamile kalma oranlarının da düştüğünü görüyoruz. Tüp bebek tedavisi için de yine, anne adayının alkol ve sigaradan uzak durması önemli. Yumurta rezervlerinin azalmasının önüne geçmenin en kolay yolu sağlıklı bir yaşam sürmekten geçiyor.”