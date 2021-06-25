Ekonomi Alkol ve tütün ürünleri için önemli ÖTV kararı

Alkol ve tütün ürünleri için önemli ÖTV kararı

Ekonomi

Alkol ve tütün ürünleri için önemli ÖTV kararı

Resmi Gazete'de yer alan kararda alkol ve tütün ürünlerinde yılın ikinci yarısında ÖTV uygulamalarında değişiklik olmayacağı belirtildi.

25 Haziran 2021, Cuma 09:56 Son Güncelleme:
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Alkol ve tütün ürünlerinde yılın ikinci yarısında özel tüketim vergisi (ÖTV) uygulamalarında değişiklik olmayacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, meyve suları, ambalajlanmış sular, gazozlar, alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarı ile tütün içeren sigaralar, puroların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışa göre yapılması gereken otomatik güncelleme Temmuz-Aralık 2021 döneminde uygulanmayacak.

AA

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