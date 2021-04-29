İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma döneminde uygulanacak içki satışı yasağıyla ilgili, “Geçen haftaki cumartesi-pazarın kısıtlamasından herhangi bir fark yok. Kural aynı, süre uzun” dedi. Soylu, dün akşam İstanbul’da otogarda bombalı eylem hazırlığındaki iki PKK’lının da gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam katıldığı NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Soylu’nun açıklamaları özetle şöyle:

BEN İKİ GÜNDÜR YORGUNUM

Tam kapanma için, ne kadar insan, sektör varsa bizden istisna bekliyor. Ben iki gündür yorgunum. Kreşlerle ilgili de, bakanlıklarla konuştuk. Milli Eğitim Bakanımız açmamak konusundaki kararında duruyor. Aile Bakanlığı gelen taleplere yönelik bir karar verecek, biz de istisnayı koyacağız.

17 GÜNLÜK KARANTİNA AVANTAJ:

(Tam kapanma öncesi oluşan hareketlilik) Hiç kapanma olmasaydı, bu hareketlilik bayram nedeniyle olacaktı. Buranın avantajı şu; giden gittiği yerde 17 gün karantinada.

ÖNCEKİ KISITLAMALARDAN FARKI YOK

(Alkol yasağı tartışması) Geçen dönem de bu tartışmayı yaptık. Geçen haftaki cumartesi-pazar kısıtlamasından herhangi bir fark yok. Kural aynı, süre uzun. İnsanın en temel haklarından seyahat hakkı yok, çocuklarımız okullarından vazgeçiyor, insanlar iş yerlerini kapatıyor. Birçok ülkede var. Örneğin, Paris’te 6 Kasım’dan itibaren kısıtlamaların olduğu saatlerde alkol satışı ve halka açık yerlerde tüketimi yasaklandı. Bir çok örnek var. Alkol yasağı tartışmasından rahatsız değilim.

TEK TUŞLA İZİN:

E-devlet’te vatandaşlarımıza kolaylık olsun diye, İçişleri Bakanlığı’nda e-başvuruya girmeden, seyahat izin belgesini direkt girebilecekleri bir alan gösterdik. Kurumların ayrıca bir yazı vermesine gerek kalmayacak.

77 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI:

(Kripto para soruşturması) 82 kişiye yönelik bir gözaltı kararı çıktı, 77 kişi gözaltına alındı, halen gözaltında olanlar var. Bu hadise ortaya çıkar çıkmaz bir kırmızı bülten kararını Adalet Bakanlığı’na iletti. Biz hemen Interpol’e ilettik, ertesi gün kırmızı bülten çıkarıldı. Bu esnada Arnavutluk İçişleri Bakanlığı ile görüştük. 4 ülkede ekiplerimiz çalışma yapıyor. İnşallah yakalanacaktır.

2 MİLYAR DEĞİL, 108 MİLYON DOLAR

Para piyasalarıyla ilgili bir geçmiş bilgim var. 2 milyar dolar haberi çıktı, bu büyük bir para. Para piyasalarıyla ilgilenenlerden bekledim ‘bu büyük bir para olur mu’ demelerini. Arkadaşlarımızın şu ana kadar elde ettikleri 108 milyon dolarlık bir portföy. İşlem hacmi ve portföy ayrı şeylerdir. Burada bir avukat dile getirdi, 2 milyar dolar öyle kaldı. Muhasebe bilgilerini ortaya çıkardı arkadaşlarımız, 2 milyar dolarlık şu ana kadar bir bulgu söz konusu değil. Ama 108 milyon dolar da önemli bir para.

FOTOĞRAF ELBETTE ÇEKTİRECEĞİM:

(Thodex’in sahibi Fatih Faruk Özer’in Soylu ile fotoğrafı) Buraya Eryaman’dan geldim, iftara gittim. İnsanlar sokakta benle fotoğraf çektirdi. Ne diyeyim siz suçlu olabilirsiniz diye fotoğraf mi diyeyim. Fotoğraf elbette çektireceğim.

KARAYILAN MAĞARASINDAN ÇIKAMIYOR

Sayın Cumhurbaşkanımız inlerine gireceğiz dedi. O talimatı verdiği 15 Temmuz 2016’dan bu yana Türkiye içinde 7 bin 412 mağara ve sığınaklara girildi. Türkiye’de şu anda terörist sayısı 280. Murat Karayılan şu an mağarasından çıkamıyor. Zavallı sporu da mağarasında yapıyor.

KIRMIZI LİSTEYE MAĞARA OPERASYONU

Kırmızı kategoride Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman’ı yaralı olarak ele geçirdik. 15 gündür elimizde. Türkiye’deki teröristlerin yüzde 50’sinin başı bu. Çok önemli bilgiler verdi. Bunu buraya gönderirken, 300’ün üzerinde terörist ile 11 tane hareketli timin var diyorlar. İfadesinde ‘Geldim, ne 300 terörist bulabildim, ne bir tane hareketli kol, kimse kafasını çıkaramıyor. Operasyon da şöyle gerçekleşti: Bizimkiler mağaraya sızdı. Mağaraya sızan kahraman terör örgütü kıyafeti giydi. Helikopter geçerken, teröristin gözcüsü çıkıyor, ‘heval niye geziyor bu helikopter’ diyor. Bizimki kafadan yakalayıp etkisiz hale getiriyor.

BU DEDİKODUYU KİM ÇIKARIYOR

(Şiddet gören kadınların karakollardan geri çevrildiği iddiası) Bu dedikodular çok ayıp. Bunlar nasıl çıkıyor, kim çıkarıyor. 1100 Aile içi ve kadına şiddetle mücadelede bürosu kurduk. Erişebilirliği artırdık. KADES’te bugüne kadar 2 milyon 200 bin kişi indirmiş. ‘İstanbul Sözleşmesi’nden sonra kadınlar daha fazla öldürülüyor’ diyorlar. İstanbul Sözleşmesi feshedildikten sonra kadın cinayetlerinde yüzde 28 azalış yaşandı.

ACİL ÇAĞRILAR 112’DE TOPLANIYOR

30 Haziran’da tüm Türkiye’de acil çağrı telefonları tek numarada 112’de toplanacak. Şu anda 70 vilayetin üzerine çıktık uygulamada, inşallah 81 vilayeti tamamlayacağız, İstanbul’la final yapacağız.

‘GRİ PASAPORTLA GİDİP DÖNMEYEN 804 KİŞİ VAR"

Soylu, “2018’den bugüne hizmet pasaportuyla yurtdışına çıkan kişi sayısı 109 bin. Belediyelerden 8 bin 123 kişi, belediyelerden grup halinde yurtdışına çıkan ise 2 bin 272’dir. Gri pasaport süresi biten ve dönmeyen toplam 804 kişidir. Ayrıca Valilerce reddedilen 4 bin 456 başvuru vardır. 2000-2018 yılları arasında, iş Emniyet’teyken de toplam 507 bin 557 kişiye hizmet pasaportu verilmiş. Buradan da giden dönmeyen var mı onu da inceliyoruz. Biz bunu öğrenir öğrenmez, belediyelerden hizmet pasaportu vermeyi kestik” dedi.

‘İSTANBUL'DA KATLİAM ÖNLENDİ'

Soylu, “İstanbul polisi bugün (dün) çok önemli bir katliamı engellemiştir. PKK terör örgütü mensupları İstanbul’a 5 kg’lık bir patlayıcı getirdi. Polisimizin otogardaki dikkatli takibi sonucu ve istihbaratımızın keskin hafızasıyla, bir aracın altına yerleştirilen 5 kiloluk patlayıcıyı otogarda tespit ettiler. Bunları yerleştirenleri de yakaladılar, patlayıcı da etkisiz hale getirdiler. İki kişi gözaltında” dedi.















