Türkiye Alkollü araç kullanan sürücü, karşı şeride geçti: 1 yaralı

Alkollü araç kullanan sürücü, karşı şeride geçti: 1 yaralı

Türkiye

Alkollü araç kullanan sürücü, karşı şeride geçti: 1 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçtiği kazada, alkollü olduğu iddia edilen sürücü yaralandı.

11 Ocak 2022, Salı 02:14 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, A.E. (55) idaresindeki 35 HDL 32 plakalı Fiat marka otomobil, gece saatlerinde Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 20. kilometresinde kaza yaptı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ver polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada maddi hasarın oluştuğu otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

KIRIKKALE (İHA)

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