Türkiye Alkollü halde pencereden düştü, yaralı halde kaçtı

Alkollü halde pencereden düştü, yaralı halde kaçtı

Türkiye

Alkollü halde pencereden düştü, yaralı halde kaçtı

Bolu'da alkol alan Engin Kocatürk, üçüncü kattaki pencereden düştü. Alkol aldığının duyulmamasını isteyen Kocatürk, yaralı halde kaçtı.

05 Haziran 2021, Cumartesi 17:32 Son Güncelleme:
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Olay, saat 14.30 sıralarında, Bolu Borazanlar Mahallesi 404'üncü Sokak'ta meydana geldi. Apartman dairesinde arkadaşlarıyla alkol alan Engin Kocatürk (19), iddiaya göre, hava almak için pencereye çıktı. Dengesini kaybeden Kocatürk, 3'üncü kattan beton zemine düştü. Arkadaşları hemen Kocatürk'ün yanına indi. Gencin düştüğünü görenler ise sağlık ekiplerine haber verdi.

Bunun üzerine Kocatürk, alkol aldığının duyulmasını istemediğini belirterek, arkadaşlarına gitmelerini söyleyip, yaralı halde kaçtı. Gencin kaçtığını görenler, bu kez polis çağırdı. Kocatürk, Tabaklar Mahallesi Seymen Sokak'ta polis ekiplerince yakalandı.

Engin Kocatürk, daha sonra sağlık görevlilerince ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 


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