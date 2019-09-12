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Alkollü olduğu iddia edilen öğretmen açığa alındı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sınıfa alkollü geldiği iddia edilen ve velilerin şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan öğretmen açığa alındı

12 Eylül 2019, Perşembe 01:18
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Alkollü olduğu iddia edilen öğretmen açığa alındı

Kentteki bir ilkokulda öğretmenlik yapan M.T’nin sınıfa alkollü geldiğini iddia eden veliler, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hakkında idari soruşturma başlatılan M.T. açığa alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu, AA muhabirine, görevlendirilen müfettişin olayı tüm yönleriyle araştırdığını söyledi.

İskenderun’da bir ilkokulun sınıf öğretmeni M.T’nin derse alkollü geldiğini iddia eden veliler suç duyurusunda bulunmuş, bunun üzerine öğretmen hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.

HATAY (AA)

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