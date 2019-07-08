Alkollü otobüs şoförünün ehliyetine el konuldu Mersin'in Silifke ilçesinde, sık şerit değiştirdiği için polisin şüphelenip, durdurduğu, turizm şirketine ait yolcu otobüsünün şoförü H.T., yapılan kontrolde 0,90 promil alkollü çıktı. H.T.’nin ehliyetine el konurken, otobüs başka bir sürücünun direksiyona geçmesiyle yoluna devam etti