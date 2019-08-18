Olay, İtalya’nın kuzeyindeki Verona kentinde meydana geldi. Alkollü genç sürücü, trafik polisi tarafından durduruldu. Alkollü genç ise anne ve babasını arayarak gelip almalarını istedi. Oğlunun bulunduğu yere otomobilleriyle gelen anne ve otomobili süren baba da alkol testine sokuldu. Daha sonra, alkollü gencin babasının da alkollü olduğu ortaya çıkınca, genç ve babasının ehliyetine el koyuldu.

Alkollü babayı ve oğlunu, anne geldikleri otomobil ile eve geri götürdü.

DHA







