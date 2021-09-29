Türkiye Alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu! 5 araç kullanılmaz hale geldi

Alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu! 5 araç kullanılmaz hale geldi

Türkiye

Alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu! 5 araç kullanılmaz hale geldi

İstanbul Ümraniye'de alkollü olduğu iddia edilen sürücü aşırı hızla ilerlediği kavşakta zincirleme kazaya neden oldu. Kazaya karışan 5 araç kullanılmaz hale gelirken, olayda 2 kişi yaralandı.

29 Eylül 2021, Çarşamba 21:15 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 19.00 sıralarında Ümraniye Esenşehir Mahallesi Baraj Yolu Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Aşırı alkollü olduğu iddia edilen Mehmet Sezgin yönetimindeki 16 LJB 66 plakalı otomobil aşırı süratli bir şekilde kavşağa girdi.

4 aracın kaza yapmasına neden olan otomobil sürücüsü yaralı bir şekilde araçtan indikten sonra diğer sürücülere zor anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kazaya karışan ikisi hafif ticari araç, üçü otomobil olmak üzere toplam 5 araç kullanılmaz hale geldi. Kazada yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, alkollü olduğu iddia edilen sürücü işlemlerini yapan polis ekiplerine de zor anlar yaşattı.

Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı

Yaralı sürücü daha sonra polis eşliğinde ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü Metin Sezer'in kullandığı otomobilin kadranının 130 kilometrede kaldığı ve araçta içki şişesi olduğu görüldü. Kaza nedeniyle kavşakta trafik yoğunluğu yaşanırken araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. 

Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü, "Ben hiç göremedim, kendimi kurtarmıştım, yoluma gidiyordum. Arkadan gelen mavi araç, ticari araca vurdu. O da geldi bana vurdu arkadan. Zincirleme kaza geçirdik. Mavi aracın şoförü alkollü. Şişesi içerisinde. Araba 120-125 kilometrede kilitlenmiş. Sürücü şu an polis memurunun yanında. Millete saldırıyor, kafası güzel" dedi. 

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL (DHA)

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