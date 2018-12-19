Alkollü yakalandı, denetim sözü alınca polise sarıldı

Karabük polisi, gece sürücülere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimde bir otomobil sürücüsü, polisleri görünce aracını yol kenarına park edip yan koltuğa geçti. Polis de aracın yanına gitti. Orhan O. olduğu belirlenen sürücü, yapılan kontrolde 3,85 promil alkollü çıktı.

'ALKOLLÜYÜM AMA ALKOLLÜ GİBİ KONUŞMUYORUM'

Orhan O., Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mehmet Yücel Kafkas’a motosiklet sürücülerini şikayet ederek "Evim 100’üncü Yıl Mahallesi’nde. Ben burada ayık gezerken tepeme çıkan adamlar oluyor. Kaçıp kurtuluyorum. Ehliyetimi sana veriyorum, senden alacağım. Ama bu memlekette de uygulamaları göreceğim. Ehliyetimi verdim diye de hiç gocunmuyorum. Alkollüyüm ama alkollü gibi konuşmuyorum. Gece saat 03.00’te sıçrayarak kalktığım oluyor. Beni gece yatağımdan uyandıran insanlar varken o insanlardan niye sorgu sual sormuyorsun? Sana bunu söylüyorum, şikayette bulunuyorum" dedi.

EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU

Müdür Kafkas da sürücülere yönelik denetimlerin her gün yapılacağını söyledi. Bunun üzerine Orhan O., emniyet müdürüne sarıldı. Orhan O.'nun ehliyetine 6 ay el konulurken 1002 TL ceza kesildi. Otomobil ise bir yakınına teslim edildi.