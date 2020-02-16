Geçtiğimiz ay helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın adı All-Star MVP Ödülü'ne verildi.

All-Star etkinliğinin bayrak adamlarından biri olan Kobe, NBA All-Star maçının en değerli oyuncusu ödülünü en fazla (4 kez) kazanan, NBA All-Star maçına üst üste en fazla (18 kez) seçilen ve NBA All-Star maçına ilk 5'te çıkan en genç (19 yaş, 169 gün) basketbolcu olarak biliniyor.

NBA Başkanı Adam Silver, Cumartesi günü aldıkları bu kararı açıklarken "NBA All-Star organizasyonuyla adeta özdeşleşmiş bir isim olan Kobe Bryant'ın ruhunu somutlaştırmak ve ölümsüzleştirmek istedik" dedi.