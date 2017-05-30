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Allah yerine Tanrı demek günah mı? Nihat Hatipoğlu cevapladı

Nihat Hatipoğlu, iftar programında bir izleyicinin "Felsefe dersinde 'Allah' kelimesi yerine 'Tanrı' kelimesi kullanılıyor, bu günah mı?" sorusunu cevapladı..

30 Mayıs 2017, Salı 14:14 Son Güncelleme:
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Allah yerine Tanrı demek günah mı? Nihat Hatipoğlu cevapladı

Nihat Hatipoğlu

ile İftar programında merak edilen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bir izleyicinin "Felsefe dersinde 'Allah' kelimesi yerine 'Tanrı' kelimesi kullanılıyor, bu günah mı?" sorusunu cevapladı.



 "Tanrı" kelimesi ile kastedilen şeyin önemli olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, "Tanrı derken doğurulmamış, doğurmamış, yaratılmış hiçbir şeye benzemeyen Allah'ı kastediyorlarsa problem yok. Varsın inansınlar yeter ki... Ama Allah kendisi için Allah ismini seçmiştir. Bize yakışan da Allah ismini kullanmaktır" ifadelerine yer verdi.

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