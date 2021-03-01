Türkiye 'Allah yolunda kurban edeceğim' deyip oğlunun boğazını kesti

'Allah yolunda kurban edeceğim' deyip oğlunun boğazını kesti

Türkiye

'Allah yolunda kurban edeceğim' deyip oğlunun boğazını kesti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, sağlık memuru Yusuf A. Allah yolunda kurban edeceğini söyleyerek 16 yaşındaki oğlunun ensesini kesti. Gözaltına alınan baba ifadesinde, 'Pişman değilim. Oğlumu Allah yoluna adadım' dedi. İşte korkunç haberin detayları...

01 Mart 2021, Pazartesi 11:45 Son Güncelleme:
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Çaycuma Devlet Hastanesi'nin acil servisinde çalışan sağlık memuru Yusuf A., önceki gün aracına bindirdiği oğlu A.O.A.'yı Veli köyü yolunda ormanlık alanda indirdi. Yusuf A., yanında getirdiği bıçakla A.O.A.'nın ensesini kesti. Yusuf A., olayın ardından jandarmaya giderek kendini ihbarı etti. Yusuf A.'nın gösterdiği yere giden ekipler, A.O.A.'yı kanlar içinde kendinden geçmiş halde buldu. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılan A.O.A., yoğun bakımda tedaviye alındı.



'PİŞMAN DEĞİLİM'

Gözaltına alınan Yusuf A., kendisini Allah yoluna adadığını, kravatıyla intihar girişiminde bulunduğunu, ancak kravat koptuğu için başarılı olamadığını söylediği öğrenildi. Bir gün sonra ise uykusunda çocuğunu Allah yoluna kurban etmesi istendiğini anlatan Yusuf A., "Oğlumu araca bindirdim. Kendisini Allah yoluna kurban edeceğimi söyledim. Oğlum kabul etti. Olay yerine gittik. Kasaptan aldığım bıçağı çıkarttım. Oğlumu önüme oturttum. Ensesinden kestim. Üstüne montunu örttüm. Karakola gidip oğlumu öldürdüğümü söyledim. Pişman değilim. Oğlumu Allah yoluna adadım" dedi.

TUTUKLANDI

Yusuf A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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