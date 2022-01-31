Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'in transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar Championship takımlarından Hull City’e kiralanmıştır. Resmi imzaları bugün atılıp transfer süreci tamamlanmış olan sporcumuza başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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