Futbol Allahyar Sayyadmanesh Hull City'ye transfer oldu

Allahyar Sayyadmanesh Hull City'ye transfer oldu

Futbol

Allahyar Sayyadmanesh Hull City'ye transfer oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü, futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere Championship Ligi ekibi Hull City'ye kiralandığını açıkladı.

31 Ocak 2022, Pazartesi 19:49 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'in transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar Championship takımlarından Hull City’e kiralanmıştır. Resmi imzaları bugün atılıp transfer süreci tamamlanmış olan sporcumuza başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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