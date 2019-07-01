Allahyar Sayyadmanesh kimdir? Kaç yaşında? Boyu kaç?

Fenerbahçe 2001 doğumlu İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile 4 yıllığına anlaşma imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçemiz, 2001 doğumlu futbolcuyu 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır. Genç futbolcuya Kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda Sarı Lacivert başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." denildi.

Bu flaş gelişme ile birlikte Sarı-Lacivertli kulüp taraftarı "Allahyar Sayyadmanesh kimdir? Kaç yaşında?" sorusunu sormaya başladı.

ALLAHYAR SAYYADMANESH KİMDİR?

Allahyar Sayyadmanesh 2001 doğumludur. Daha önce İran'ın Padideh ve Saipa U19 takımlarında oynayan genç futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 17 maçta 821 dakika sahada kalırken, 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Allahyar'ın boyu ise 1.82'dir.

Allahyar Seyyadmeneş, The Guardian tarafından hazırlanan dünya futbolundaki en iyi 60 genç yetenek listesinde yer almıştır.

Allahyar, ‪İran'ın Amul kentinde 29 Haziran 2001 yılında dünyaya geldi. Güreş sporunda dünyada oldukça önemli bir yere sahip olan İran'ın bu kenti aynı zamanda güreşçi yetiştirme konusunda oldukça iyi bir yere sahip. Genç futbolcunun babasının da bu kentte bir güreş salonu var. Yani Allahyar, sporla genç yaşta tanışıyor.