Şerbetli tatlı sevenlerin tadına doyamayacığız allı burma tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, allı burma nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız allı burma tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

ALLI BURMA TARİFİ

Allı burma malzemeler

2 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı ılık süt

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 çorba kaşığı sirke

2 çorba kaşığı yoğurt

Aldığı kadar un

Allı burma içi için

Yarım kilo ceviz yada fındık

Allı burma açmak için

Nişasta

Allı burma üzeri için

250 gram tereyağı

Allı burma şerbet için

4 su bardağı şeker

5 su bardağı su

Biraz limon

ALLI BURMA YAPILIŞI

Hamuru kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğrulur ve yarım saat dinlendirilir. Sonra eşit şekilde bölünür. Açılacak boyuta siz karar verin. Bir yufkayı açın ve üzerine ceviz serpin. Daha sonra yufkayı ortadan ikiye bölün ve oklavaya sarıp iki ucundan büzüp oklavadan çıkartıp istediğiniz boyutta kesip yağlanmış fırın tepsisine sıralayın. Tepsi dolana kadar ve hamurlar bitene kadar bu işlemi yapın. Üzerine erimiş tereyağı gezdirip önceden ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirin. Şerbeti hazırlayın 10 dakika kaynatın ve üzerine limon suyu ekleyip bir 10 dakika daha kaynatın. Tatlı ılık şerbet sıcakken tatlıya dökün. Soğuk servis edin.



