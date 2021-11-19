Allı burma nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta allı burma tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası
Kanal D'nin en sevilen yarışmalarından birisi olan Gelinim Mutfakta programında haftanın sonu gününde gelinler allı burma tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise allı burma tarifi araştırıyor. Peki, allı burma nasıl yapılır? Tadını çok seveceğiniz allı burma tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
19 Kasım 2021, Cuma 13:20 Son Güncelleme:
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Şerbetli tatlı sevenlerin tadına doyamayacığız allı burma tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, allı burma nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız allı burma tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
ALLI BURMA TARİFİ
Allı burma malzemeler
- 2 yumurta
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı ılık süt
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çorba kaşığı sirke
- 2 çorba kaşığı yoğurt
- Aldığı kadar un
Allı burma içi için
- Yarım kilo ceviz yada fındık
Allı burma açmak için
- Nişasta
Allı burma üzeri için
- 250 gram tereyağı
Allı burma şerbet için
- 4 su bardağı şeker
- 5 su bardağı su
- Biraz limon
ALLI BURMA YAPILIŞI
Hamuru kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğrulur ve yarım saat dinlendirilir. Sonra eşit şekilde bölünür. Açılacak boyuta siz karar verin. Bir yufkayı açın ve üzerine ceviz serpin. Daha sonra yufkayı ortadan ikiye bölün ve oklavaya sarıp iki ucundan büzüp oklavadan çıkartıp istediğiniz boyutta kesip yağlanmış fırın tepsisine sıralayın. Tepsi dolana kadar ve hamurlar bitene kadar bu işlemi yapın. Üzerine erimiş tereyağı gezdirip önceden ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirin. Şerbeti hazırlayın 10 dakika kaynatın ve üzerine limon suyu ekleyip bir 10 dakika daha kaynatın. Tatlı ılık şerbet sıcakken tatlıya dökün. Soğuk servis edin.