Allianz Motto Müzik’e Covid-19 dopingi

Allianz Türkiye’nin, takipçilerine daha fazla müzik, daha fazla eğlence ve daha fazla muhabbet sunduğu; Türkiye’nin ilk kurumsal YouTube kanalı Allianz Motto Müzik’in izlenme oranı Covid-19 ile mücadele döneminde yüzde 78 arttı. Evde vakit geçirdiğimiz bu olağanüstü dönemde seyahat özgürlüklerinin kısıtlanmasının da etkisiyle Allianz Motto Müzik’te en fazla seyahat programları ilgi gördü. Şenay Akkurt’un hazırlayıp sunduğu ve müziğin peşinde; Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında yaptığı yolculukları ve deneyimlerini paylaştığı Hayat Bana Güzel Programı’nın tüm bölümleri, son iki ayın en çok izlenen 10 videonun 8’ini oluşturdu.

Hızla adapte olduk

Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı; sosyal mesafe ve evde kalmanın büyük önem taşıdığı bu olağanüstü dönemde Allianz Motto Müzik’te bütün programları dijitalleşme sürecine hızlıca adapte ederek yayın rutinlerinin hepsini uzaktan gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. Kırcı, "İnternet evreninin kalabalığından sıyrılıp izlemeye değer kaliteli içerik sunan Allianz Motto Müzik’te; tüm yayınlarımız ilk haftadan itibaren kesintisiz devam etti. Yeni sürece programcılarımızla birlikte hızla adapte olduk. Bölümlerimizi interaktif hale taşıdık, röportajlarımızı dijitalleştirdik, kimi programcılarımızı Zoom üzerinden birbirine bağladık" dedi.

Allianz Motto Müzik’in aralarında Yekta Kopan, Sevim Gözay, Gaye Su Akyol, Melikşah Altuntaş, Kaan Bağcı; Can Şengün, Nurkan Renda ve Zeynep Toker gibi birbirinden değerli isimlerin hazırladığı programlarda; alternatif ve güncel müzik, kültür-sanat ve eğlence içerikleri reklamlarla bölünmeden sunuluyor.



