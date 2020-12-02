Allianz’ın müşteri odaklı projelerine iki ödül

Allianz Türkiye,‘En İyi Self Servis Teknoloji Kullanımı’kategorisinde SmartIVR projesiyle; ‘İletişim Merkezinde En İyi Sosyal Medya Kullanımı’ kategorisinde ise sosyal medya şikâyet yönetimi projesiyle; İngiltere, Rusya, Güney Afrika, Portekiz, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Türkiye’den çağrı merkezi teknoloji ve çözümleri sağlayıcı şirketleri ile çağrı merkezi hizmeti sağlayıcılar; telekomünikasyon, bankacılık, havacılık, lojistik sektörlerinden dev şirketler ile yarıştı.

Temas süresi 6 dakika oldu

Allianz Türkiye müşteri odaklılık yaklaşımıyla da sosyal medya şikâyet yönetimiyle ‘İletişim Merkezinde En İyi Sosyal Medya Kullanımı’ kategorisinde ödül aldı. Sosyal medya kanalından gelen bildirime ilk teması 15 dakika içinde yapmayı hedefleyen Allianz Türkiye’nin; Eylül 2020 itibariyle ortalama temas süresi 6 dakika oldu.

Contact Center World tarafından düzenlenen ve alanında dünyanın en prestijli organizasyonu olan Global Top Ranking Performers Ödülleri 15 yıldır düzenleniyor.