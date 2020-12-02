Allianz’ın müşteri odaklı projelerine iki ödül
Allianz Türkiye, Kanada merkezli Contact Center World tarafından düzenlenen Global Top Ranking Performers organizasyonunda iki kategoride ödüle layık görüldü. Allianz Türkiye, ödül programında; ‘En İyi Self Servis Teknoloji Kullanımı’ ve ‘İletişim Merkezinde En İyi Sosyal Medya Kullanımı’ kategorilerinde EMEA Bölgesi birincisi oldu.
02 Aralık 2020, Çarşamba 18:00 Son Güncelleme:
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Allianz Türkiye,‘En İyi Self Servis Teknoloji Kullanımı’kategorisinde SmartIVR projesiyle; ‘İletişim Merkezinde En İyi Sosyal Medya Kullanımı’ kategorisinde ise sosyal medya şikâyet yönetimi projesiyle; İngiltere, Rusya, Güney Afrika, Portekiz, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Türkiye’den çağrı merkezi teknoloji ve çözümleri sağlayıcı şirketleri ile çağrı merkezi hizmeti sağlayıcılar; telekomünikasyon, bankacılık, havacılık, lojistik sektörlerinden dev şirketler ile yarıştı.
Temas süresi 6 dakika oldu
Allianz Türkiye müşteri odaklılık yaklaşımıyla da sosyal medya şikâyet yönetimiyle ‘İletişim Merkezinde En İyi Sosyal Medya Kullanımı’ kategorisinde ödül aldı. Sosyal medya kanalından gelen bildirime ilk teması 15 dakika içinde yapmayı hedefleyen Allianz Türkiye’nin; Eylül 2020 itibariyle ortalama temas süresi 6 dakika oldu.
Contact Center World tarafından düzenlenen ve alanında dünyanın en prestijli organizasyonu olan Global Top Ranking Performers Ödülleri 15 yıldır düzenleniyor.