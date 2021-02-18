Türkiye Alman aşısı Pfizer/BioNTech ne zaman gelecek? Fiyatı ne kadar?

Alman aşısı Pfizer/BioNTech ne zaman gelecek? Fiyatı ne kadar?

Türkiye

Alman aşısı Pfizer/BioNTech ne zaman gelecek? Fiyatı ne kadar?

DMO Genel Müdürü Mücahit Özdemir, 4.5 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısının teslimatının mart sonuna kadar yapılacağını duyurdu. Peki Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı ne kadar?

18 Şubat 2021, Perşembe 09:43 Son Güncelleme:
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DMO Genel Müdürü Mücahit Özdemir, Pfizer/BioNTech aşısı için geçen yılın sonunda bir anlaşma sağlandığını belirterek, "Anlaşma sonunda 4.5 milyon doz teslimatı mart sonuna kadar yapılacak" bilgisini paylaştı.

TBMM KİT Komisyonu'nda Devlet Malzeme Ofisi'nin (DMO) hesapları görüşüldü. DMO Genel Müdürü Mücahit Özdemir, kurumun faaliyetlerini anlatıp milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Özdemir, BioNTech-Pfizer aşısı için geçen yılın sonunda bir anlaşma sağlandığını, ancak anlaşmada bir iki düzeltme yapıldığı için bugüne kadar gelindiğini belirtti.

Özdemir "Anlaşma sonunda 4.5 milyon doz teslimatı mart sonuna kadar yapılacak. Henüz bir kargo teslimatı yapılmadı, fiyat da 12 dolar olarak ortaya çıktı. BioNTech aşısında teslim planında herhangi bir gecikme yok" bilgisini paylaştı.

Çin aşısının en ucuzunu Türkiye aldı

Sinovac aşısının aracılar vasıtasıyla alındığı iddialarına da değinen Özdemir, "Dünyada en ucuz aşıyı şu an Türkiye aldı" dedi. Mücahit Özdemir, şimdiye kadar 25 milyon tanı kiti satın alındığını, 12.60 lira tanı kiti, 7.70 TL de taşınma sıvısı Vinod'e verildiğini, bunun da uygun bir fiyat olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Kararı'yla da yerli otomobil TOGG'un gerçekleştireceği yatırıma 30 bin otomobillik alım garantisi verildiğini hatırlatan Özdemir, "Garanti çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin adet elektrikli otomobil alınacaktır" diye konuştu.


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