Mönchengladbach’ı kastederek ‘UEFA Avrupa Ligi’nden elenen tek takım siz oldunuz manşetlerini atan Almanlar İrfan Can Kahveci, Mert Günok, Crivelli, Clichy’den uzun uzun bahsederken ülkenin prestijli yayın organlarından Welt’in “Utanç verici” başlığı dikkat çekti. Mönchengladbach teknik direktörü Marco Rose ise,“Bizim için çok acı oldu” dedi.

Son dakika golüyle Almanya basınına yas ilan ettiren temsilcimiz Başakşehir hakkında atılan bazı manşetler şöyle:

Welt: Bizim için utanç verici, UEFA’dan elendik

Der Tages Piegel: Çok acı, 1 dakikada Avrupa’nın dışında kaldık. Bayern Münih’i evinde deviren Mönchengladbach Başakşehir’e diş geçiremedi, Mert Günok’a takıldı

Der Westen: Gruptan çıkmak için maçı berabere bitirmemiz bile yetiyordu, başarısızlığın sorumlusu Marco Rose’dur.

RTL: Crivelli şoku. Borussia Mönchengladbach’ın tecrübeli futbolcularından Stefan Lainer “Aptallık yaptık kalemizde 2 gol gördük”

Akşam



