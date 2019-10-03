Alman hâkimden Türk futbolcuya hakaret

Bundesliga ekibi FC Köln tarafından kiraya verildiği Holstein Kiel takımında forma giyen Türkiye kökenli Salih Özcan, geçen yıl 40 km fazla hız yaptığı için ceza aldı. Konu yargıya taşındı. 30 Eylül pazartesi günü görülen ikinci duruşmaya Özcan’ın avukatı Devrim Girgin girdi. Davaya bakan hâkim Gerd Willi Kremer, duruşmaya gelmeyen Salih Özcan için ‘korkak’ anlamına gelen ‘pisnelke’ kelimesini arka arkaya iki kere kullandı. Olay, mahkeme salonunda bulunan Köln Express gazetesinin muhabiri Hendrick Pusch tarafından duyuruldu. Avukat Devrim Girgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

‘AŞAĞILAMAK İÇİN DE KULLANILIYOR’

“Mahkeme salonunda bir sonraki davayı takip etmek için gelen Köln Express gazetesinin muhabiri Hendrick Pusch beni aradı. Dünden beri hâkimin tavrından dolayı rahatsız olduğunu söyledi. ‘Önceki günkü duruşmada hâkimin Salih Özcan’a yaptığı hakareti gazetemde haber yapacağım, şahit olur musun?’ diye sordu. Ben de ‘Tabii ki olurum’ dedim. Hâkim, verilen önceki cezayı onayınca ben de ‘Bir üst mahkemeye götüreceğim’ dedim. Davanın sonunda hâkim Gerd Willi Kremer, müvekkilim Salih Özcan’a duruşmaya gelmediğinden dolayı ‘korkak’ anlamına da, başka aşağılayıcı anlamlara da gelen ‘pisnelke’ kelimesini iki kez kullandı. Gazetede yazılanlar doğru.”

Girgin müvekkili Salih Özcan’ın kendisine hakaret eden hâkimden şikâyetçi olmayı düşünmediğini söylediğini bildirdi.

ÖRNEK FUTBOLCU SEÇİLDİ

Hendrick Pusch imzalı olarak Köln Express’te çıkan haberde, Salih Özcan’ın milli takımda ‘yılın en başarılı ve örnek futbolcusu’ seçildiği belirtildi. Haberde, 15 yaşında tramvay altında ezilen bir Alman çocuğa yardım eden Özcan’ın hem kendi takımında hem Köln çevresinde örnek gösterildiği kaydedildi. Ayrıca, hâkimin yaptığının bir suç olduğu, bunun da en az 1 yıl hapis cezası gerektirdiği belirtildi.

DHA